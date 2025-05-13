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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили по центру Харькова: что известно (обновлено)

В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

В центральной части Харькова зафиксирован удар беспилотника типа «Молния».

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В 15:55 в Харькове и области была объявлена воздушная тревога.

В 16:02 Терехов сообщил, что «зафиксирован удар БПЛА типа „Молния“ по центральной части города». На данный момент выясняются подробности.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили по Холодногорскому району.

«Информации о пострадавших пока не поступало», — написал Терехов.

Раньше мы писали, сколько «Шахедов» сбили Силы ПВО.

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