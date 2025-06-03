Россияне ударили по центру Сумм: что известно о кровавой атаке с РСЗО

Во время атаки на Сумы погибли 3 человека / © Сумской горсовет

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Сегодня, 3 июня, российские войска ударили по центральной части города Сумы . Уже известно о трех погибших и более 20 раненых, среди них — трое детей.

ТСН. ua собрал все, что известно об атаке.

Взрывы в городе прозвучали около 9 утра, было шесть попаданий из РСЗО, сообщает Сумская областная военная администрация.

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В поврежденной больнице в Сумах пострадали главный корпус, где находятся хосписное и неврологическое отделение, а также здание инфекционного отделения. Повреждены фасады, выбиты окна, также повреждены машины скорой помощи.

Один из ударов пришелся по проезжей части центральной улицы. Дотла сгорели два автомобиля.

Россияне нанесли удар по Сумам / © Associated Press

«На этот момент — 24 пострадавших. В стационаре остаются 15 человек, восемь — в тяжелом состоянии, в том числе трое детей. Одна девочка в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ОВА.

Исполняющий обязанности городского главы Сум Артем Кобзарь сообщил, что 3 и 4 июня в городе объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

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Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал, что для удара по Сумам Россия использовала боевую часть, содержащую кассетные боеприпасы.

«То есть количество поражений людей, которые находятся в незащищенных помещениях или на незащищенных объектах, оно значительно растет», — пояснил он.

«Стоит ли говорить о том, что Сумы становятся прифронтовым городом? Думаю, что да. Ведь у врага есть большое количество дальнобойных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, типа „Урагана“ или „Смерча“. Соответственно, скорее всего, эти системы были на этот раз применены для того, чтобы бить по центру областного центра», — добавил он.

ВС РФ ударили по центру Сумм из реактивной артиллерии / © Associated Press

Что говорят в Минздраве

После удара армии России по Сумам медицинская помощь понадобилась 25 людям, сообщает Министерство здравоохранения 3 июня.

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По данным ведомства, одна женщина скончалась в больнице 24 пострадавших остаются на лечении, из них 12 взрослых и трое детей — в стационарных отделениях.

«Восемь из раненых в тяжелом состоянии, из них трое — дети», — говорится в сообщении.

На месте атаки / © Associated Press

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника.

«Россияне зверски ударили по Сумам. Прямо по городу, по обычным улицам — из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим», — написал Зеленский.

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По его словам, известно о по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9 этаже.

«Все, что нужно знать о российском „желании“ закончить эту войну», — прокомментировал президент.

Он напомнил, что без давления, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня.

Что такое РСЗО и какие системы есть на вооружении России

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — это важная составляющая артиллерии. Обстрел таких систем уничтожает живую силу и технику, а также создает мощное психологическое влияние на личный состав противника.

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Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что РСЗО считают эффективным оружием. Если необходимо уничтожить противника в отдельной локации, РСЗО хорошо подходит для выполнения такой задачи.

По его словам, на вооружении ВСУ, а также российских оккупационных войск, очень между собой похожи (потому что они советские) реактивные системы залпового огня.

«Это, во-первых, реактивная система залпового огня калибра 122 мм БМ-21 «Град». Ее используют чаще всего», — отметил он.

РСЗО «Град» / © Википедия

Кроме этого, российские оккупанты их использовали как элемент террористических атак непосредственно по Херсону. Они как на вооружении Украины, так и на вооружении России.

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Также есть 9К57 — это «Ураган» (реактивная система залпового огня), имеющая средний калибр (220 мм). Имеет максимальную дальность стрельбы — 35 км.

«Ураган» / © Википедия

«Если мы говорим о БМ-21 „Град“, то его расстояние значительно меньше. Все зависит от самого реактивного снаряда. От того, какой тип используют. В среднем дальность стрельбы — 15-20 км. Но есть некоторые боеприпасы, которые могут совершать полет и на большее расстояние», — добавил он.

К примеру, есть такой боеприпас, как EXP-122. Он из Словакии.

Расстояние почти до 25 км. Ну и самая дальнобойная РСЗО — это БМ-30 «Смерч». Он был разработан также в Советском Союзе, потому как у украинских войск, так и в российских он находится на вооружении.

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Это реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Его дальность стрельбы в среднем до 90 км. Но все зависит и от боеприпасов. Поэтому, учитывая боеприпас, мы можем говорить о большем или меньшем расстоянии», — объяснил Коваленко.

«Смерч» / © Википедия

Напомним, Сумы во время полномасштабной войны в Украине постоянно подвергаются российским обстрелам: атакам беспилотников и ракетным ударам. В ночь на 21 мая удары беспилотников нанесли в городе пожары, 14 мая по городу били дважды, 6 мая во время ракетного удара погиб ребенок.

Одной из самых смертоносных атак стал ракетный удар российской армии по Сумам 13 апреля, когда в канун Пасхи погибли 35 человек и пострадали более сотни горожан.

© Википедия