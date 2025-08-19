- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по учебному заведению на Днепропетровщине: фото разрушений
Из-за атаки на учебное заведение Днепропетровщины возник пожар.
Российские войска атаковали учебное заведение в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
На Днепропетровщине россияне нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Синельниковском районе.
Из-за попадания там загорелся пожар. Спасатели уже потушили пламя.
По предварительным данным от ГСЧС, из-за атаки по учебному заведению обошлось без пострадавших.
К слову, накануне российская армия своими ударами разрушила здание Сумского государственного университета. Пожар тушили всю ночь, разрушения сняли на фото.
Напомним, в ночь на 19 августа российские оккупанты массированно ударили по объектам энергетической инфраструктуры двух областей Украины. Под атаку попали объекты энергетики Полтавской и Черниговской областей. Так, на Нежинщине было повреждено энергетическое оборудование и без света оказались более 30 тыс. абонентов.