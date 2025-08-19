Россияне ударили по учебному заведению на Днепропетровщине: фото разрушений

Разрушение учебного заведения в Днепропетровской области после российской атаки

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали учебное заведение в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

На Днепропетровщине россияне нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Синельниковском районе.

Из-за попадания там загорелся пожар. Спасатели уже потушили пламя.

По предварительным данным от ГСЧС, из-за атаки по учебному заведению обошлось без пострадавших.

Разрушение учебного заведения в Синельниковском районе после атаки

К слову, накануне российская армия своими ударами разрушила здание Сумского государственного университета. Пожар тушили всю ночь, разрушения сняли на фото.

Напомним, в ночь на 19 августа российские оккупанты массированно ударили по объектам энергетической инфраструктуры двух областей Украины. Под атаку попали объекты энергетики Полтавской и Черниговской областей. Так, на Нежинщине было повреждено энергетическое оборудование и без света оказались более 30 тыс. абонентов.