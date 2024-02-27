Россияне ударили по учебному заведению в Харьковской области: подробности

В результате атаки разрушено трехэтажное здание.
Российская оккупационная армия в ночь на 27 февраля атаковала ударными беспилотниками Харьковщину.
Об этом сообщает МВД Украины.
Под удар врага попало учебное заведение в с. Довжик Богодуховского района.
"Разрушено трехэтажное здание учебного заведения. Возникли 2 очага пожаров, их ликвидировали ", — говорится в сообщении.
В результате атаки пострадавших, к счастью, нет.
Добавим, в ночь на вторник, 27 февраля, российская армия атаковала Украину несколькими типами ракет и ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 11 дронов и две ракеты Х-59.
Один из враждебных Shahed пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БПЛА уничтожили в небе над Украиной.
Читайте также: