Россияне ударили по учебному заведению в Харьковской области: подробности

Российская оккупационная армия в ночь на 27 февраля атаковала ударными беспилотниками Харьковщину.

Об этом сообщает МВД Украины.

Под удар врага попало учебное заведение в с. Довжик Богодуховского района.

"Разрушено трехэтажное здание учебного заведения. Возникли 2 очага пожаров, их ликвидировали ", — говорится в сообщении.

В результате атаки пострадавших, к счастью, нет.

Последствия атаки на Харьковщину

Последствия атаки на Харьковщину

Последствия атаки на Харьковщину

Добавим, в ночь на вторник, 27 февраля, российская армия атаковала Украину несколькими типами ракет и ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 11 дронов и две ракеты Х-59.

Один из враждебных Shahed пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БПЛА уничтожили в небе над Украиной.

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