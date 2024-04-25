Россияне ударили по Удачному и Кураховке в Донецкой области: трое погибших

Повреждены дома.
В четверг, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли Удачное и Кураховку в Донецкой области. Погибли три жителя.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По предварительной информации, россияне нанесли ракетный удар по поселку Удачное. В этом населенном пункте из-за обстрела врага погибли два человека, а один — травмирован.
Из ствольной артиллерии оккупационная армия обстреляла Кураховку. Погиб один человек. Оккупанты во время атаки повредили два дома.
"Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить", — подчеркнул Филашкин.
Как сообщалось, оккупанты нанесли удар по Очеретину в Донецкой области. В населенном пункте погиб один человек.