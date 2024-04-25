Россияне ударили по Удачному и Кураховке в Донецкой области: трое погибших

В четверг, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли Удачное и Кураховку в Донецкой области. Погибли три жителя.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По предварительной информации, россияне нанесли ракетный удар по поселку Удачное. В этом населенном пункте из-за обстрела врага погибли два человека, а один — травмирован.

Из ствольной артиллерии оккупационная армия обстреляла Кураховку. Погиб один человек. Оккупанты во время атаки повредили два дома.

Армия РФ 25 апреля обстреляла Удачное Донецкой области. / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

"Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить", — подчеркнул Филашкин.

Как сообщалось, оккупанты нанесли удар по Очеретину в Донецкой области. В населенном пункте погиб один человек.

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