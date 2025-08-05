Россияне ударили по Украине баллистикой и "Шахедами": сколько целей уничтожило ПВО

Беспилотник

Реклама

Ночью против 5 августа российские войска атаковали Украину 46 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М. Силы ПВО уничтожили 29 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной были сбиты 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Реклама

Зафиксировано попадание 17 БпЛА и баллистической ракеты на восточном направлении.

По информации ПС, этой ночью россияне запустили БПЛА по направлениям Курское, Брянское, Орло и Приморско-Ахтарское. Баллистику приготовили из Брянской области.

Напомним, ночью Россия выпустила серию дронов по Украине. Кроме того, ночью в Одессе прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о возможном применении баллистических ракет Россией из временно оккупированного Крыма.

В частности, Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны . В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, приватный сектор. Кроме того, поврежден местный вокзал, погиб один работник.

Реклама

Кроме того, два человека получили ранения в результате российской атаки на Запорожье. За сутки оккупанты нанесли 431 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Дата публикации 19:13, 01.08.25 Количество просмотров 28 Реактивные "Шахеды": новый ужас, с которым столкнутся города Украины