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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по Украине баллистикой и "Шахедами": сколько целей уничтожило ПВО

Зафиксировано попадание 17 БпЛА и баллистической ракеты на восточном направлении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник

Беспилотник

Ночью против 5 августа российские войска атаковали Украину 46 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М. Силы ПВО уничтожили 29 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной были сбиты 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА и баллистической ракеты на восточном направлении.

По информации ПС, этой ночью россияне запустили БПЛА по направлениям Курское, Брянское, Орло и Приморско-Ахтарское. Баллистику приготовили из Брянской области.

Напомним, ночью Россия выпустила серию дронов по Украине. Кроме того, ночью в Одессе прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о возможном применении баллистических ракет Россией из временно оккупированного Крыма.

В частности, Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны . В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, приватный сектор. Кроме того, поврежден местный вокзал, погиб один работник.

Кроме того, два человека получили ранения в результате российской атаки на Запорожье. За сутки оккупанты нанесли 431 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области.

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