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Россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить
В результате ночной российской атаки пострадали Харьковщина и Сумщин.
Ночью на среду, 21 мая, российские военные атаковали Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожены 63 дрона.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
По информации военных, силы ПВО обезвредили 63 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, севере и в центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 41 – локационно потеряны.
В результате ночной российской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина, добавили ПС.
Заметим, что россияне атаковали Shahed из Курска, Орла и Брянска.
Напомним, этой ночью Украина в очередной раз оказалась под атакой российских дронов. Работали силы ПВО. В частности, было громко в Сумах.
По информации местных властей, в Сумах российские дроны атаковали два предприятия. Часть города оказалась без света. Предварительно известно об одном пострадавшем.
Кроме того, беспилотники атаковали Киевскую область Пострадала семья, в которой трое детей, из Бориспольского района. Падением обломков сбитой цели поврежден их дом.