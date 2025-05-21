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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
484
Время на прочтение
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Россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить

В результате ночной российской атаки пострадали Харьковщина и Сумщин.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью на среду, 21 мая, российские военные атаковали Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожены 63 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, силы ПВО обезвредили 63 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, севере и в центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 41 – локационно потеряны.

В результате ночной российской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина, добавили ПС.

Заметим, что россияне атаковали Shahed из Курска, Орла и Брянска.

Напомним, этой ночью Украина в очередной раз оказалась под атакой российских дронов. Работали силы ПВО. В частности, было громко в Сумах.

По информации местных властей, в Сумах российские дроны атаковали два предприятия. Часть города оказалась без света. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Кроме того, беспилотники атаковали Киевскую область Пострадала семья, в которой трое детей, из Бориспольского района. Падением обломков сбитой цели поврежден их дом.

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Дата публикации
Количество просмотров
484
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