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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1053
Время на прочтение
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Россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить

Из-за ночной атаки РФ "прилеты" фиксируют в девяти локациях в нескольких областях Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью против 14 июня армия РФ атаковала Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 43 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локационно потеряны", - подчеркнули военные.

Отмечается, что ночью основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в девяти локациях, а падение обломков – в пяти локациях.

Напомним, этой ночью дроны снова атаковали Украину. В частности, группы БПЛА фиксировали в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы. Из-за атаки на Днепропетровщине есть повреждения на территории предприятий.

В частности, ночью РФ ударила по Запорожью 14 "Шахедами". В результате атаки пострадали двое полицейских. Они получили осколочные ранения конечностей.

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Дата публикации
Количество просмотров
1053
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