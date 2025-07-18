Россияне ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" сбило ПВО и куда целился враг

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Ночью против 18 июля армия РФ ударила по Украине беспилотниками Shahed и БПЛА-имитаторами разных типов ПВО уничтожила 11 дронов - из 35 запущенных.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БПЛА на севере и востоке страны. Шесть дронов-имитаторов - локационно потеряны", - подчеркнули военные.

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Основным направлением удара армии РФ стали прифронтовые территории на востоке Украины. Зафиксировано попадание 18 БпЛА в пяти локациях, а падения обломков упали на двух локациях.

Заметим, в эту ночь россияне запускали дроны по направлениям Миллерово и Приморско-Ахтарское.

Как сообщалось, около 04:40 россияне нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева в Харьковской области. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. Есть потерпевшие.

Также РФ осуществила ночной обстрел Днепропетровщины . Под атаку попал Павлоградский район. Во время атаки на область произошло попадание в электровоз. Машинист электровоза погиб, его помощник получил ранение.

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Кроме того, российские дроны атаковали Запорожье . Взрывы произошли в нескольких районах города. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания. Получил ранения 79-летний мужчина.