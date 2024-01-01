Россияне ударили по Украине дронами в новогоднюю ночь: все, что известно о вражеской атаке

Российские войска в новогоднюю ночь, 1 января, атаковали регионы Украины беспилотниками. Под атаку противника попали Львовщина, Днепр, Одесса, Хмельницкая, Винничина и Николаевщина.

Что известно о последствиях вражеской атаки – рассказывает TСН.ua

Днепр

В Днепре вражеский беспилотник атаковал одно из предприятий. Там загорелся пожар. В течение часа чрезвычайники ее потушили.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине пять дронов "Шахед", а именно в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.

Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

"Имеем дело с террористами. Эта новогодняя ночь – очередное доказательство тому. Потому что россияне не давали покоя людям по всей стране и на Днепропетровщине в частности. Направлялись на мирные города и села беспилотники", – говорится в заявлении главы области.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки беспилотниками / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Львовщина

В новогоднюю ночь оккупанты беспилотниками атаковали Львов и Дубляны.

В городе обломки дрона попали в музей Шухевича, в результате чего вспыхнул пожар. Ее уже удалось ликвидировать. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС.

Пожар в музее Шухевича во Львове Фото: ГСЧС / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Примечательно, что это произошло в день рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

"В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Последствия атаки дронами по Львовщине

Кроме того, зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах.

"Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно", — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Одесщина

В ночь на 1 января росияны совершили атаку также на Одесщину.

В результате атаки беспилотниками по Одессе и области в новогоднюю ночь обломки сбитых целей повредили жилые дома и убили 15-летнего подростка.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в местах ликвидации последствий ночной атаки было задействовано 99 спасателей и 26 единиц пожарно-спасательной техники.

Последствия атаки дронами по Одессе и области/Фото: глава ОВА Олег Кипер

"Одесчина под обстрелами в новогоднюю ночь. К сожалению, и сбитые вражеские дроны несут разрушения. В результате падения нескольких беспилотников повреждены жилые дома", – говорится в заявлении чрезвычайников.

Хмельницкая область

Россия ночью 31 декабря атаковала Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили 6 вражеских БПЛА.

Как рассказали в ОВА, во время воздушной тревоги в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БПЛА типа "Shahed". В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Николаевщина

В Николаевской области есть попадание в инфраструктурный объект, вызвавший мощный пожар.

Спасателям удалось ее ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

Винница

В области в Тульчинском районе обломками сбитого вражеского беспилотника поврежден гараж и остекление нескольких домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сколько дронов уничтожило ПВО

Этой ночью Силам ПВО удалось уничтожить рекордное количество дронов – 87.

Вражескую атаку оккупанты совершали волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (Россия).

Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Вражескую атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

"Так, защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских дронов — 87 из 90", — сообщили Воздушные Силы.

Напомним, в Киеве количество погибших в результате ракетного удара 29 декабря возросло до 27 человек.

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