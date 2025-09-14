Россияне ударили по Украине ракетой и беспилотниками: сколько целей сбила ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 14 сентября российские войска ударили по Украине баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 58 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотники других типов. Обезврежено 52 БпЛА.

Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины.

Враг запустил оружие по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ. Как уже отмечалось, более 25 из них — «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в материале.

Впрочем, попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Утром россияне атаковали новой волной БПЛА с северо-восточного направления. Украинцев призывали соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 14 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Как информировали Воздушные Силы ВСУ: