Россияне ударили по Украине ракетой и беспилотниками: сколько целей сбила ПВО
Силами ПВО уничтожено 52 российских дрона, впрочем есть попадание 6 единиц.
В ночь на 14 сентября российские войска ударили по Украине баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 58 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотники других типов. Обезврежено 52 БпЛА.
Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины.
Враг запустил оружие по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ. Как уже отмечалось, более 25 из них — «Шахеды».
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в материале.
Впрочем, попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Утром россияне атаковали новой волной БПЛА с северо-восточного направления. Украинцев призывали соблюдать правила безопасности.
Напомним, в ночь на 14 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Как информировали Воздушные Силы ВСУ:
на севере Черниговщины враждебные БпЛА — курсом на запад;
БпЛА в акватории Черного моря — курсом на Одесщину;
БПЛА в Сумской области — курсом на Полтавщину.