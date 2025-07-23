Россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить

Беспилотник. / © ТСН.ua

Реклама

Ночью на 23 июля российская армия атаковала Украину 71 БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 27 дронов, а 18 — локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed на севере, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.

Реклама

Этой ночью были атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Черкасчину. Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях. Падение обломков — на пяти локациях.

Россияне запускали дроны по направлениям: Курское, Миллерово, Приморско-Ахтарское и Чауда, что в ТОТ Крыма.

Как сообщалось, ночью на 23 июля россияне запустили БпЛА. Вражеские беспилотники атаковали Украину с востока и севера.

Ночью Россия атаковала Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, часть города осталась без света. Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах.

Реклама

Также в эту ночь РФ атаковала беспилотниками Днепропетровщину. Из-за попадания в Кривом Роге произошли разрушения, возникли пожары и повреждено промышленное предприятие.

Дата публикации 08:01, 23.07.25 Количество просмотров 13 Ловлят сетями и на удочку! Воздушная «рыбалка» дронов на передовой