Россияне ударили по Украине "Шахедами": в каких регионах взрывалось

В ночь на 17 февраля 2025 года россияне атаковали Украину "Шахедами".

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 21:00 16 февраля противник атаковал 147 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 83 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

"59 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 17 февраля, россияне выпустили ударные беспилотники по Запорожью. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших.

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