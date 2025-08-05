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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по украинской железной дороге: что известно о последствиях и жертвах

Поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поезд.

Поезд. / © Укрзализныця

Ночью против 5 августа российские войска нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой в Харьковской области. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Четверо железнодорожников получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Из-за российского обстрела несколько поездов следуют по объездному маршруту. Это - №66/65 -166/165 Умань - Черкассы - Харьков, а также поезда Краматорского направления. В УЗ предупреждают о задержке рейсов, которая составит около часа. Кроме того, пассажиров из/до Лозовой в поезда в Панютино будут доставлять автобусы.

Напомним, этой ночью Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны . В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, приватный сектор. В частности, возникли перебои с водой, а часть населённого пункта осталась без электричества.

В результате массированных ударов русских дронов погиб мужчина. По меньшей мере, 10 человек, среди которых двое детей, пострадали.

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