Россияне ударили по Запорожью: что известно, фото последствий

Ночью против 22 августа российские оккупационные войска снова атаковали Запорожье. Повреждены помещения местных жителей.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения четыре многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, все службы уже работают. На месте развернута палатка городского совета. Коммунальщики начали закрывать окна и параллельно ведут регистрацию количества поврежденных окон.

Атака в Запорожье. / Фото: Facebook Анатолия Куртева

Как сообщалось, из-за угрозы ударных БпЛА воздушную тревогу объявили на юго-восточном направлении. Тревога в Запорожской области звучала с 04:05 до 06:01. Балла угроза применения ударных БПЛА!

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