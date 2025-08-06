Россияне ударили по Запорожскому району: есть погибшие и много раненых

Разрушения в Запорожской области из-за российских ударов / © Запорожская ОВА

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Российские войска атаковали Запорожскую область различными видами вооружения. Из-за ударов в частности в Запорожском районе погибли два человека, еще 10 — получили ранения. Есть разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Под утро 6 августа оккупанты нанесли удары по Запорожскому району. Из-за этого погибли два человека, 10 — получили ранения. Четверо из раненых — дети.

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Повреждены по меньшей мере девять зданий. На местах работают экстренные службы работают.

Всего в течение суток российские захватчики нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области:

6 авиаударов по Заречному, Гуляйполю, Малиновке, Ольговскому, Новоандреевке.

Устроили атаки 394 дронами различной модификации (преимущественно FPV) на Беленькое, Юрковку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Красную Криницу, Малую Токмачку, Чаривне.

6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Плавни, Приморское, Малая Токмачка и Новоданиловка.

161 артиллерийский удар по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

Было 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, частных домов, складов и сельскохозяйственной техники.

Напомним, в конце июля российская армия ударила авиабомбами по исправительной колонии в селе Беленькое Запорожской области. Там погибли 17 человек и еще 44 — получили ранения. Попал враг и по частным домам.