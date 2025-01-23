Россияне ударили по Запорожью: есть погибший и 24 раненых

Под завалами дома, который попал под удар, оказались люди.

В ночь на 23 января россияне нанесли несколько мощных ударов по Запорожью, в результате чего обрушился жилой дом, а под завалами оказались люди.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его данным, погиб 47-летний мужчина. В общей сложности ранения получили 24 человека, среди них двухмесячный младенец.

Кроме того, Федоров показал фотографии последствий атаки.

По словам Федорова, среди пострадавших четверо — это сотрудники ГСЧС, которых уже доставили в больницу.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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