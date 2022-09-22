Россияни ударили по Запорожью и пригороду 9 ракетами и попали в гостиницу: под завалами оказались люди

Россияне попали в гостиницу в центральном парке, под завалами оказались люди. Также захватчики обстреляли электрическую подстанцию и телебашню. Часть жителей Запорожского района осталась без света.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

"Девять ракет накрыли Запорожье и пригород. Российские изверги выпустили ракету в гостиницу в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей", — проинформировал он.

В результате обстрелов часть населения Запорожского района осталась без света.

"Также, как уже стало традиционно для российских террористов, попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадания и в телебашню. Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить последствия", – отметил Тимошенко.

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

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