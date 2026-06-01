Россияне ударили по Запорожью — куда попали (фото)

Россияне обстреляли Запорожье. Поврежден дом, есть пострадавшая.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Россияне не перестают атаковать Запорожье. Утром горожане снова слышали звуки взрывов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Враг атаковал областной центр. Поврежден частный дом. Пострадавшей 73-летней женщине медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.

Федоров также уточнил, что за сутки оккупанты нанесли 941 удар по 40 населенным пунктам Запорожской области.

На месте атаки

Оккупанты разрушили дом

Ночная атака по Украине — последние новости

Враг мощно атаковал Одессу — есть пострадавшие. По данным местных властей, обошлось без жертв.

По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Беспилотник типа «Герань-2» атаковал жилой сектор в Ковпаковском районе Сум. В результате удара повреждено дошкольное учебное заведение и несколько жилых домов.

