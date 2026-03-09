Россияне ударили по Запорожью: первые последствия

Удар по Запорожью

Российские войска нанесли удар по Запорожью . В результате атаки поврежден частный дом, там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, после попадания возникло возгорание. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.

Предварительно, по данным властей, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

ВСУ на Запорожском направлении отвоевали больше, чем захватила РФ

Ранее мы рассказывали, что украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировала армия РФ . Силам обороны удалось не только остановить активное наступление РФ, но и отвергнуть россиян с ранее увлеченных позиций.

По словам военного обозревателя Ивана Тимочка, успех ВСУ на этом участке фронта свидетельствует о срыве планов российского командования. Возвращение территорий стало логичным завершением этапа оборонной операции.

«То есть мало того, что их остановили, еще и отбили часть территории . То есть, факт освобождения территорий — это лишь один из этапов остановки продвижения сил противника и срыва их стратегических замыслов на этом направлении. Это значит не просто факт освобожденных территорий, но и не дали возможности противнику занять новые. Россиян вывели в минус », – заявил эксперт.