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- Украина
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Россияне ударили по Запорожью: вспыхнули пожары
В Запорожье произошли пожары после вражеской атаки.
Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.
“Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов.
Повреждены машины и гражданская инфраструктура.
На местах атак работают экстренные службы”, - отметил чиновник.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов”. Президент США признался, что для него было неожиданностью, насколько мощными могут быть боевые дроны.