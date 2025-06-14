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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по Запорожью: вспыхнули пожары

В Запорожье произошли пожары после вражеской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Запорожье

Запорожье / © Михаил Федоров / Facebook

Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

“Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов.

Повреждены машины и гражданская инфраструктура.

На местах атак работают экстренные службы”, - отметил чиновник.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов”. Президент США признался, что для него было неожиданностью, насколько мощными могут быть боевые дроны.

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