Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по железнодорожному узлу на Днепропетровщине

Перцовский рассказал о последствиях ночного удара по железнодорожному узлу в Днепропетровской области

Автор публикации
Наталия Магдык
Обстрел на Днепропетровщине

Обстрел на Днепропетровщине / © скриншот с видео

В ночь на 10 августа Днепропетровская область подверглась очередному массированному обстрелу, в результате которого был поврежден железнодорожный узел, в частности вокзал.

Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский в Facebook.

«Мирный процесс в исполнении варваров-соседей пока выглядит именно так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Всех дежурных работников заблаговременно отвели, поэтому самое главное — без жертв. Уже с самого утра начали восстановление», — отметил Перцовский.

© Укрзализныця

Он добавил, что такое лето для Украины — с постоянными обстрелами и восстановлением инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 10 августа противник атаковал 100 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма.

