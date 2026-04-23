ТСН в социальных сетях

Украина
Россияне ударили по железнодорожному узлу в Кривом Роге — подробности

Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. Есть повреждения вокзала.

Укрзализныця (иллюстративное фото)

Укрзализныця (иллюстративное фото)

Войска РФ нанесли удар по объектам железной дороги в Кривом Роге. В результате атаки 23 апреля зафиксировали незначительные разрушения здания вокзала, однако обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в «Укразализныце».

По предварительной информации, взрывной волной в помещениях вокзала выбиты несколько окон и повреждены двери. Благодаря заблаговременному объявлению тревоги и перехода людей в укрытие, травмированных среди гражданского населения нет.

«Есть незначительные повреждения вокзала: взрывной волной повреждено несколько окон и дверей. Все будет оперативно восстановлено», — отметили в «Укразализныце».

Напомним, российские войска в четверг, 23 апреля, атаковали Кривой Рог, попав в административное здание и объект инфраструктуры. На месте возник пожар, продолжаются аварийно-спасательные работы.

