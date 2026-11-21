Поезд — фото иллюстративный. / © Укрзализныця

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Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Житомирской области. Под удар попал вокзал в Овручской громаде. В результате обстрела один человек получил ранения, на месте попадания возник пожар.

О последствиях атаки сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Обстрел Житомирщины: россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Овруче

По данным Бунечко, российская атака была направлена на объект железнодорожной инфраструктуры в Овручской громаде.

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В результате обстрела ранения получил один человек. Бригада экстренной медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

«Враг снова атаковал Житомирщину. В этот раз под ударом оказался железнодорожный вокзал в Овручской громаде. В результате вражеской атаки пострадал один человек. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — отметил Виталий Бунечко.

Атака на Овручскую громаду: пожар на вокзале ликвидировали спасатели

После попадания на территории железнодорожного объекта возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены подразделения ГСЧС.

По словам Бунечко, по состоянию на 17:00 спасатели полностью ликвидировали пожар.

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«На месте удара возник пожар. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС по состоянию на 17:00 возгорание полностью ликвидировано. Благодарю спасателей, медиков и всех служб, которые оперативно отреагировали на последствия вражеской атаки», — подчеркнул глава Житомирской ОВА.

Напомним, 21 ноября российские войска также атаковали железнодорожный вокзал в городе Кролевец Сумской области. Удар был нанесен беспилотником, попавшим в тепловоз на территории вокзала. В результате атаки ранения получили три человека: двое мужчин в возрасте 40 и 44 года, а также 37-летняя женщина.

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