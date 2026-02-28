Россияне ударили по железнодорожной станции: что известно о последствиях

Железная дорога. / © unsplash.com

В ночь на субботу, 28 февраля, российская армия атаковала одну из железнодорожных станций в Днепропетровской области. Травмирован машинист.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В результате попадания беспилотника был поврежден электровоз. Машинист получил травмы. Сейчас его состояние стабильное. Кроме того, после прилета возник пожар. Возгорание удалось ликвидировать.

«Россия в очередной раз пыталась ударить по гражданской логистике — инфраструктуре, которая ежедневно обеспечивает движение поездов, эвакуацию людей и снабжение всей страны. Несмотря на атаку, поезда курсируют по графику», — отметили в УЗ.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подтвердил очередную атаку россиян на железную дорогу.

Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране», — подчеркнул он.

Последствия атаки на одну из станций «УЗ» ночью 28 февраля. / © Алексей Кулеба

Как сообщалось, «Укрзализныця» изменила движение поездов в субботу, 28 февраля. В частности, в Харьковской и Донецкой областях между Лозовой и Краматорском пассажиры перевозятся автобусными трансферами. Временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для таких поездов.