Россияне ударили по железнодорожной станции: что известно о последствиях
Несмотря на атаку, в регионе поезда курсируют по графику.
В ночь на субботу, 28 февраля, российская армия атаковала одну из железнодорожных станций в Днепропетровской области. Травмирован машинист.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
В результате попадания беспилотника был поврежден электровоз. Машинист получил травмы. Сейчас его состояние стабильное. Кроме того, после прилета возник пожар. Возгорание удалось ликвидировать.
«Россия в очередной раз пыталась ударить по гражданской логистике — инфраструктуре, которая ежедневно обеспечивает движение поездов, эвакуацию людей и снабжение всей страны. Несмотря на атаку, поезда курсируют по графику», — отметили в УЗ.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подтвердил очередную атаку россиян на железную дорогу.
Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране», — подчеркнул он.
Как сообщалось, «Укрзализныця» изменила движение поездов в субботу, 28 февраля. В частности, в Харьковской и Донецкой областях между Лозовой и Краматорском пассажиры перевозятся автобусными трансферами. Временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для таких поездов.