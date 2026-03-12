Россияне ударили по железнодорожной станции: подробности

Атака на железную дорогу.

В четверг, 12 марта, российская армия атаковала территорию железнодорожной станции в Сумской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Сегодня враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник нанес удар по территории железнодорожной станции в Сумской области», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание самой станции.

Кроме того, сегодня российский дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру Николаевской области. Из-за атаки был поврежден тепловоз.

«Никто не пострадал. На месте работают все профильные службы», — подчеркнул Кулеба.

Атаки РФ на железную дорогу

Агрессорка Россия усиленно «охотится» на украинские поезда . Лишь с начала марта зафиксировано немало атак на железную дорогу, где основной целью стал подвижной состав. Россияне используют дроны для уничтожения вагонов, локомотивов, мостов и депо, пытаясь парализовать сообщение.

Кроме того, уже долгое время «Укрзализныця» меняет маршруты многих поездов и отменяет рейсы. В частности, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.