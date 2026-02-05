- Дата публикации
Россияне ударили по железной дороге на Сумщине: есть много повреждений (фото)
Во время ночной атаки на Сумщину пострадала дежурная по станции. Под огнем оказался «Вагон незламности», предназначенный для помощи гражданским.
Российская армия осуществила массированную атаку дронами на железнодорожную инфраструктуру Сумской области, попав в станции Шосткинского и Ахтырского районов. Повреждены помещения, пути, тепловоз и пункт обогрева для жителей.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
В ночь на 5 февраля Россия в очередной раз осуществила атаку на украинские города и другие населенные пункты, нанеся ущерб жилой застройке и объектам логистической инфраструктуры.
Одной из целей стала Сумская область. Российские войска ночью массированно применили беспилотники против железнодорожной инфраструктуры региона.
В Шосткинском районе под обстрел попала работница железной дороги – дежурная по станции, которая как раз направлялась на работу. Ей оперативно оказали медицинскую помощь.
Там же удар получил и «Вагон незламности», размещенный в громаде для обогрева местных жителей. На момент атаки люди находились в укрытии. Также повреждения получили здания железной дороги и тепловоз.
Несмотря на обстрелы, как только это позволила ситуация с безопасностью, железнодорожники возобновили движение поездов.
Под прицельным огнем оказалась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе.
Кроме того, враг атаковал беспилотниками железнодорожную станцию в Ахтырском районе. Повреждены технические помещения и пути, однако восстановительные работы продолжаются в ускоренном режиме.
«Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение», — резюмировал Кулеба.
Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска атаковали Сумы беспилотником типа «Герань-2», что повлекло попадание во двор многоэтажки в Заречном районе. В доме выбито более 50 окон, также повреждены припаркованные авто. Предварительно обошлось без погибших и раненых.