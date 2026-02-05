Россияне ударили по железной дороге на Сумщине: есть много повреждений (фото)

Последствия атаки на железную дорогу в Сумской области / © Алексей Кулеба

Дополнено новыми материалами

Российская армия осуществила массированную атаку дронами на железнодорожную инфраструктуру Сумской области, попав в станции Шосткинского и Ахтырского районов. Повреждены помещения, пути, тепловоз и пункт обогрева для жителей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В ночь на 5 февраля Россия в очередной раз осуществила атаку на украинские города и другие населенные пункты, нанеся ущерб жилой застройке и объектам логистической инфраструктуры.

Одной из целей стала Сумская область. Российские войска ночью массированно применили беспилотники против железнодорожной инфраструктуры региона.

В Шосткинском районе под обстрел попала работница железной дороги – дежурная по станции, которая как раз направлялась на работу. Ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Там же удар получил и «Вагон незламности», размещенный в громаде для обогрева местных жителей. На момент атаки люди находились в укрытии. Также повреждения получили здания железной дороги и тепловоз.

Несмотря на обстрелы, как только это позволила ситуация с безопасностью, железнодорожники возобновили движение поездов.

Под прицельным огнем оказалась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками железнодорожную станцию в Ахтырском районе. Повреждены технические помещения и пути, однако восстановительные работы продолжаются в ускоренном режиме.

«Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение», — резюмировал Кулеба.

Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска атаковали Сумы беспилотником типа «Герань-2», что повлекло попадание во двор многоэтажки в Заречном районе. В доме выбито более 50 окон, также повреждены припаркованные авто. Предварительно обошлось без погибших и раненых.