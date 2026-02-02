- Дата публикации
Россияне ударили по железной дороге на Запорожье: какие последствия (фото)
Войска РФ целенаправленно пытаются парализовать украинскую логистику, атакуя железнодорожные станции.
Российские войска утром 2 февраля совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру «Укрзализныци», направив беспилотник на тепловоз в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.
На Запорожье российские оккупанты ударили беспилотником по тепловозу, который находился на станции. Во время обстрела локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.
«Железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге», — подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что «Укрзализныця» в оперативном режиме устраняет последствия атак и продолжает поддерживать бесперебойную работу железнодорожного сообщения.
Подобные удары — системная тактика давления со стороны РФ на гражданскую логистику Украины и ключевые элементы жизнеобеспечения страны.
Атаки РФ на «Укрзализныцю»
Напомним, в новогоднюю ночь 2026 года российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Волынской, Сумской и Одесской областях. В Ковеле семь дронов повредили здания локомотивного депо, в Конотопе зафиксировано попадание в грузовые вагоны, а в Одесской области пострадала логистическая инфраструктура.
11 января на Приднепровской железной дороге из-за попадания «Шахеда» рядом с грузовым поездом пострадали машинист и его помощник. В результате обстрелов и обесточивания движение поездов на участке временно обеспечивали тепловозами и генераторами.
27 января в Барвинковской громаде на Харьковщине враг атаковал дронами пассажирский поезд сообщением Чоп — Харьков — Барвинково. Зафиксировано попадание перед тепловозом и непосредственно в вагон, что повлекло масштабный пожар. Были погибшие и раненые.
30 января российские захватчики атаковали 7 железнодорожных объектов, в частности станцию Синельниково на Днепропетровщине, повредив электропоезда, грузовые вагоны, пути и здания. Из-за разрушений было ограничено движение между Днепром и Запорожьем. «Укрзализныця» до 3 февраля сократила маршруты пригородных поездов направления Чаплино до станции Письменная.