Россияне ударили по железной дороге на Запорожье: какие последствия (фото)

Поврежденный вражеским ударом тепловоз в Запорожской области / © Министерство развития общин и территорий Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска утром 2 февраля совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру «Укрзализныци», направив беспилотник на тепловоз в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

На Запорожье российские оккупанты ударили беспилотником по тепловозу, который находился на станции. Во время обстрела локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

Реклама

«Железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что «Укрзализныця» в оперативном режиме устраняет последствия атак и продолжает поддерживать бесперебойную работу железнодорожного сообщения.

Подобные удары — системная тактика давления со стороны РФ на гражданскую логистику Украины и ключевые элементы жизнеобеспечения страны.

Последствия атаки на железную дорогу в Запорожской области / © Министерство развития общин и территорий Украины

Последствия атаки на железную дорогу в Запорожской области / © Министерство развития общин и территорий Украины

Атаки РФ на «Укрзализныцю»

Напомним, в новогоднюю ночь 2026 года российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Волынской, Сумской и Одесской областях. В Ковеле семь дронов повредили здания локомотивного депо, в Конотопе зафиксировано попадание в грузовые вагоны, а в Одесской области пострадала логистическая инфраструктура.

Реклама

11 января на Приднепровской железной дороге из-за попадания «Шахеда» рядом с грузовым поездом пострадали машинист и его помощник. В результате обстрелов и обесточивания движение поездов на участке временно обеспечивали тепловозами и генераторами.

27 января в Барвинковской громаде на Харьковщине враг атаковал дронами пассажирский поезд сообщением Чоп — Харьков — Барвинково. Зафиксировано попадание перед тепловозом и непосредственно в вагон, что повлекло масштабный пожар. Были погибшие и раненые.

30 января российские захватчики атаковали 7 железнодорожных объектов, в частности станцию Синельниково на Днепропетровщине, повредив электропоезда, грузовые вагоны, пути и здания. Из-за разрушений было ограничено движение между Днепром и Запорожьем. «Укрзализныця» до 3 февраля сократила маршруты пригородных поездов направления Чаплино до станции Письменная.