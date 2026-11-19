Атака на Изюм 19 ноября

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Утром 19 ноября россияне атаковали жилой дом в городе Изюм Харьковской области, в результате чего разрушен один из подъездов. Есть пострадавшие дети.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Пострадали дети: россияне ударили по дому в Изюме

По состоянию на 13:20 стало известно о 14 пострадавших.

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В результате российской атаки известно о 12 пострадавших. Медики оказали помощь четырем детям.

Сейчас идет ликвидация последствий атаки.

Сперва сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

От российского удара известно о разрушенном подъезде и пожаре в квартире на пятом этаже в доме напротив.

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На месте работают экстренные службы.

Ночная атака на Украину 19 ноября: главное

Напомним, во время ночной атаки РФ по Житомирской области пострадал один человек, а в четырех частных жилых домах повреждено остекление окон. По данным ГСЧС, на месте попаданий возникли пожары, которые спасатели уже полностью ликвидировали.

Всего с вечера 18 ноября до утра российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами «Оникс» и 98 дронами, среди которых был 61 реактивный «Шахед». Силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, но в 18 местах зафиксированы попадания — так, из-за массированного удара по югу Одесской области повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

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