Россияне ударили по жилому дому в Купянске: есть жертвы

Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. В результате атаки россиян по жилому дому есть жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина. Кроме того, получили ранения 57-летний и 61-летний мужчины.

"Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом. Службы продолжают осмотр мест обстрелов", — подчеркнул глава области.

Последствия атаки на Купянск

Армия РФ ударила по дому в Купянске. / Фото: Олег Синєгубов

оккупанты попали в многоквартирный жилой дом. / Фото: Олег Синєгубов

Как сообщалось, поздно вечером 17 января оккупанты убили женщину на Харьковщине. Россияне ударили ракетами по Чугуеву.

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