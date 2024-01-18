Россияне ударили по жилому дому в Купянске: есть жертвы

Двое мужчин получили травмы.
Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. В результате атаки россиян по жилому дому есть жертвы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина. Кроме того, получили ранения 57-летний и 61-летний мужчины.
"Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом. Службы продолжают осмотр мест обстрелов", — подчеркнул глава области.
Последствия атаки на Купянск
Как сообщалось, поздно вечером 17 января оккупанты убили женщину на Харьковщине. Россияне ударили ракетами по Чугуеву.
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