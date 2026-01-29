- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по жилому дому в Запорожье: что известно о последствиях (фото, видео)
Момент неприятельского удара зафиксировала видеокамера.
Российская армия нанесла удар по жилому дому Запорожья поздно вечером 29 января.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Предварительно, один человек травмирован», — написал он.
«В результате вражеской атаки, в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья, вылетели окна, повреждены балконы», — добавил Федоров и обнародовал видео удара, попавшего на камеры города.
Ранее он сообщал о взрывах в Запорожской области и призвал всех жителей оставаться в укрытиях.
«Запорожье — БпЛА в направлении города с юга», — в 23:03 предупреждали Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, на днях россияне совершили обстрел Запорожья . Иван Федоров также объяснил, может ли РФ применить артиллерию. Начальник Запорожской ОВА сообщил, что войска РФ утром 28 января нанесли удар по Запорожью по реактивной системе залпового огня «Торнадо-С».