Россияне ударили по жилому дому в Запорожье: что известно о последствиях (фото, видео)

Российская армия нанесла удар по жилому дому Запорожья поздно вечером 29 января.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Предварительно, один человек травмирован», — написал он.

«В результате вражеской атаки, в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья, вылетели окна, повреждены балконы», — добавил Федоров и обнародовал видео удара, попавшего на камеры города.

Момент ворожого удару зафіксувала відеокамера, повідомив Іван Федоров

Ранее он сообщал о взрывах в Запорожской области и призвал всех жителей оставаться в укрытиях.

«Запорожье — БпЛА в направлении города с юга», — в 23:03 предупреждали Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, на днях россияне совершили обстрел Запорожья . Иван Федоров также объяснил, может ли РФ применить артиллерию. Начальник Запорожской ОВА сообщил, что войска РФ утром 28 января нанесли удар по Запорожью по реактивной системе залпового огня «Торнадо-С».