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Россияне ударили по жилому дому в Запорожье: погибла молодая женщина
В ночь на 18 октября российские войска снова атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла 27-летняя женщина.
В ночь на воскресенье, 18 октября, российские кафиры нанесли удар по Запорожью . Враг попал в жилой дом, в результате чего погибла молодая женщина.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .
По словам чиновника, в результате российской атаки погибла 27-летняя местная жительница.
«В Запорожье есть попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина», — сообщил Семикин.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, утром 17 октября российские войска также атаковали Запорожье . В результате нескольких ракетных ударов были повреждены жилые дома, пять человек получили ранения.