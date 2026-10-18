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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по жилому дому в Запорожье: погибла молодая женщина

В ночь на 18 октября российские войска снова атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла 27-летняя женщина.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье / © Facebook / Запорожская ОВА

В ночь на воскресенье, 18 октября, российские кафиры нанесли удар по Запорожью . Враг попал в жилой дом, в результате чего погибла молодая женщина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .

По словам чиновника, в результате российской атаки погибла 27-летняя местная жительница.

«В Запорожье есть попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина», — сообщил Семикин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, утром 17 октября российские войска также атаковали Запорожье . В результате нескольких ракетных ударов были повреждены жилые дома, пять человек получили ранения.

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