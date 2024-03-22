Россияне ударили по жилому массиву в Хмельницком: есть погибшие и пострадавшие

Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по жилому массиву в Хмельницком. Погибли двое жителей. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Несмотря на работу сил ПВО ВСУ, российские террористы ударили по жилому массиву. Погибли два человека. Пятеро человек ранены, двое — госпитализированы. Несколько часов продолжалась спасательная операция, удалось спасти 21-летнюю девушку", — говорится в сообщении мэра.

В результате ракетного удара поврежден и разрушен ряд жилых домов, повреждены сотни квартир в многоэтажках. Кроме того, подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры.

"Благодаря оперативной работе всех служб возобновлено водоснабжение и работа канализационного хозяйства, теплоснабжение и подача горячей воды. Есть перебои с электроснабжением, в настоящее время заживлено более 50% потребителей. Образовательные и медицинские учреждения работают без перебоев", — подчеркнул Симчишин.

Напомним, ночью Россия ударила по Хмельницкому. Мэр Александр Симчишин сообщил, что есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

В Хмельницкой ОВАФ и нормировали, что также ночью в области раздавались мощные взрывы. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома.

Читайте также: