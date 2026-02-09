ТСН в социальных сетях

Украина
267
1 мин

Россияне ударили по жилому району Харькова дронами "Молния": что известно

В Харькове из-за удара беспилотника повреждены пятиэтажки и авто.

Руслана Сивак
Дроны

Дроны / © tsn.ua

Вечером 9 февраля российские оккупационные войска ударили беспилотниками типа «Молния» по Шевченковскому району Харькова. Взрыв произошел вблизи жилого массива, повлекший за собой разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Удар пришелся недалеко от жилых домов — повреждены несколько авто и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета», — сообщил Игорь Терехов.

По его словам, информация о пострадавших или погибших не поступала. На месте происшествия работают профильные службы, документирующие последствия атаки и выясняющие все детали обстрела.

Ранее сообщалось, что россияне дважды атаковали дронами плотную застройку Одессы. Погиб 36-летний мужчина, повреждены газопровод и автомобили. Репортаж ТСН с места происшествия о последствиях удара.

