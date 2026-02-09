Россияне ударили по жилому району Харькова дронами "Молния": что известно

Дроны / © tsn.ua

Вечером 9 февраля российские оккупационные войска ударили беспилотниками типа «Молния» по Шевченковскому району Харькова. Взрыв произошел вблизи жилого массива, повлекший за собой разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Удар пришелся недалеко от жилых домов — повреждены несколько авто и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета», — сообщил Игорь Терехов.

По его словам, информация о пострадавших или погибших не поступала. На месте происшествия работают профильные службы, документирующие последствия атаки и выясняющие все детали обстрела.

