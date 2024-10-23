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Россияне ударили по жилому сектору в Донецкой области: есть погибшие

Россияне ударили по жилому сектору в Донецкой области: есть погибшие

Война. / Фото: Associated Press

Травмирован один человек.

Российская армия ударила по частному сектору села Александро-Калиново, что в Краматорском районе Донецкой области. Двое погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что ночью россияне совершили авиаатаку на жилищный сектор. Враг ударил прямо по жилым домам.

"Из-под завалов частного дома чрезвычайники спасли раненого человека и изъяли тела двух погибших", — говорится в сообщении.

РФ атаковала Донбасс. / © ГСЧС
РФ атаковала Донбасс. / Фото: ГСЧС
Россияне ударили по жилому сектору Донбасса. / ©
Россияне ударили по жилому сектору Донбасса.

Как сообщалось, утром 23 октября в Черкасской области произошли взрывы. Россияне атаковали область ударными дронами.

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