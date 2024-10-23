Россияне ударили по жилому сектору в Донецкой области: есть погибшие

Травмирован один человек.
Российская армия ударила по частному сектору села Александро-Калиново, что в Краматорском районе Донецкой области. Двое погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что ночью россияне совершили авиаатаку на жилищный сектор. Враг ударил прямо по жилым домам.
"Из-под завалов частного дома чрезвычайники спасли раненого человека и изъяли тела двух погибших", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, утром 23 октября в Черкасской области произошли взрывы. Россияне атаковали область ударными дронами.
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