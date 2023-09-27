Россияне ударили по жилой застройке в Херсонской области: что известно

Так, российская армия атаковала Широкую Балку Станиславской общины. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

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Из-за попадания вражеских снарядов произошло возгорание сухой травы. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия.

Удар по Широкой Балке/Фото с телеграмму Херсонской ОВА

"Также повреждены дома местных жителей. Владельцам избитых домов выдали строительные наборы для проведения первоочередных ремонтных работ", – конкретизировали в ОВА.

Удар по Широкой Балке/Фото с телеграмму Херсонской ОВА

Ранее власти Херсонской области призвали жителей левого берега эвакуироваться, пока ВСУ работают над освобождением территорий. Это касается общин, расположенных на линии огня.

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