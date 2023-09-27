Россияне ударили по жилой застройке в Херсонской области: что известно

Захватчики продолжают терроризировать мирное население Херсона.
Так, российская армия атаковала Широкую Балку Станиславской общины. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
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Из-за попадания вражеских снарядов произошло возгорание сухой травы. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия.
"Также повреждены дома местных жителей. Владельцам избитых домов выдали строительные наборы для проведения первоочередных ремонтных работ", – конкретизировали в ОВА.
Ранее власти Херсонской области призвали жителей левого берега эвакуироваться, пока ВСУ работают над освобождением территорий. Это касается общин, расположенных на линии огня.
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