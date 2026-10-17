Россияне ударили по жилой застройке Запорожья: есть раненые и повреждения (фото)

Временное затишье на валютном рынке подошло к концу, эксперты предупреждают о девальвации гривны до конца октября. Почему НБУ больше не сможет сдерживать доллар, сколько будет стоить евро и почему эксперты советуют задуматься о переходе с гривневых инструментов на валюту.