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Россияне ударили по жилой застройке Запорожья: есть раненые и повреждения (фото)
Российские войска атаковали открытую территорию среди жилой застройки Запорожья. В результате удара пострадали два человека, повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Российские войска нанесли удар по открытой территории среди жилой застройки Запорожья .
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .
В результате атаки повреждены многоквартирные жилые дома. Также после удара загорелись автомобили.
По предварительной информации, ранения получили два человека.
На месте атаки работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.
Информация о последствиях русского удара уточняется.
Напомним, что ранее в Запорожье из-под завалов дома достали женщину: видео спасения