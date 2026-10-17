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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по жилой застройке Запорожья: есть раненые и повреждения (фото)

Российские войска атаковали открытую территорию среди жилой застройки Запорожья. В результате удара пострадали два человека, повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Запорожье

Запорожье / © Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по открытой территории среди жилой застройки Запорожья .

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .

В результате атаки повреждены многоквартирные жилые дома. Также после удара загорелись автомобили.

По предварительной информации, ранения получили два человека.

На месте атаки работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

Информация о последствиях русского удара уточняется.

Напомним, что ранее в Запорожье из-под завалов дома достали женщину: видео спасения

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