Россияне ударили по жилым домам в Запорожье: под завалами могут быть люди
В среду, 17 декабря, РФ атаковала Запорожье.
Утром 17 декабря в Запорожье прогремели взрывы. Стало известно, что армия РФ попала в жилой дом.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом», — говорится в сообщении.
«Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются», – отметил Федоров.
Чиновник отмечает: угроза продолжается. Следует находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Впоследствии в ОВА детализировали, что Россия нанесла три удара по Запорожью и Запорожскому району. Попадания пришлись на два жилых дома в областном центре.
"Предварительно, под завалами могут быть люди", - констатировал Федоров.
Также в Кушугумской общине ранена женщина. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Ранее армия РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Запорожье. Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары уже ракетами.
В результате атаки известно о трех пострадавших:
мужчина, получивший сильное отравление угарным газом, его состояние тяжелое;
еще один человек, имеющий обломочные ранения.
женщина пенсионного возраста, она получила помощь от медиков на месте.