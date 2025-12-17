Россияне ударили по жилым домам в Запорожье: под завалами могут быть люди

Столб дыма

Реклама

Утром 17 декабря в Запорожье прогремели взрывы. Стало известно, что армия РФ попала в жилой дом.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом», — говорится в сообщении.

Реклама

Дата публикации 11:55, 17.12.25 Количество просмотров 32 Российские войска ударили по Запорожью

«Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются», – отметил Федоров.

Чиновник отмечает: угроза продолжается. Следует находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Впоследствии в ОВА детализировали, что Россия нанесла три удара по Запорожью и Запорожскому району. Попадания пришлись на два жилых дома в областном центре.

"Предварительно, под завалами могут быть люди", - констатировал Федоров.

Реклама

Также в Кушугумской общине ранена женщина. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Ранее армия РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Запорожье. Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары уже ракетами.

В результате атаки известно о трех пострадавших:

мужчина, получивший сильное отравление угарным газом, его состояние тяжелое;

еще один человек, имеющий обломочные ранения.

женщина пенсионного возраста, она получила помощь от медиков на месте.