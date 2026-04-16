Россияне ударили по жилым кварталам: в Днепре растет число погибших

Атака на Днепр.

Ночью 16 апреля российские войска ударили по жилым кварталам в Днепре. Число погибших возросло до трех.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«До трех возросло количество погибших из-за ночной атаки россиян на Днепр. Спасатели извлекли из разрушенного вражеским ударом дома тело женщины», — проинформировал чиновник.

Он подчеркнул, что в результате ночного обстрела областного центра погибли три женщины.

Ночная атака на Днепр

Несколько дней российская армия обстреливает Днепр ракетами и дронами. Ночь 16 апреля не стала исключением.

Ночью враг попал по жилым кварталам областного центра. Возникли значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На нескольких локациях загорелись пожары: загорелись жилые дома, гаражи и автомобили.

Утром власти сообщили, что известно о двух погибших. Около 30 человек получили травмы. В частности, женщина 40 лет и мужчины 33, 40, 46 и 48 лет находятся в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы, резаные раны, переломы.

Дата публикации 23:04, 15.04.26