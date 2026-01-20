- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 619
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по жилым кварталам Запорожья: есть погибшие
Россияне убили супругов и их соседа. Трагические подробности обстрела Запорожья.
Число погибших в результате очередного обстрела Запорожья российскими войсками увеличилось до трех человек. Среди жертв — семейная пара и их сосед, ставшие жертвами прицельного удара по частному сектору города.
О последствиях вражеской атаки сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, оккупанты унесли жизни 48-летнего мужчины и 43-летней женщины, которые были супругами. Также в результате обстрела погиб их 57-летний сосед.
«Повреждены, по меньшей мере, 6 частных домов, сгорели 3 автомобиля», — отметил Иван Федоров.
Добавляет, что взрывная волна и обломки повлекли за собой масштабные повреждения инфраструктуры, что привело к энергетическому кризису в одном из районов города. В настоящее время без электроснабжения остаются около 1500 абонентов. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам, однако они смогут начать ремонт только после того, как разрешит ситуация с безопасностью.
Местные власти призывают жителей осторожничать и оставаться в безопасных местах, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.
Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли удар по Запорожью — в результате атаки поврежден частный дом, возник пожар.