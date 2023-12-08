Россияне ударили по жилым массивам Харькова: последствия вражеской атаки (фото)

Российские оккупанты в ночь на 8 декабря нанесли ракетные удары по жилым массивам Харькова.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 8 декабря с 3.00 до 3.30 враг массово атаковал Харьков ракетами типа С-300.

В Шевченковском районе зафиксированы попадания вблизи жилого квартала. Травмирована мирная жительница. Поврежден заведение, в домах выбиты стекла и окна.

В результате атаки ранения мирный житель был госпитализирован в больницу. Частично разрушен трехэтажный жилой дом.

Последствия атаки РФ по Харькову 8 декабря

В городе также повреждено более 25 частных автомобилей.

Последствия атаки РФ по Харькову 8 декабря

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Последствия атаки РФ по Харькову 8 декабря

"При процессуальном руководстве Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Добавим, в Харькове спасатели ликвидировали последствия массированного ракетного удара по городу в ночь на 8 декабря.

Читайте также: