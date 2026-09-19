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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили просто по машине с гражданскими: погибли четыре человека, среди них — супруги

В результате попадания вражеского FPV-дрона в гражданское авто в Шосткинском районе погибли четыре человека, среди которых 58-летний мужчина с 56-летней женой, а также еще двое местных жителей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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FPV-дрон

FPV-дрон

В Шосткинском районе Сумской области российские оккупанты совершили очередное военное преступление, атаковав гражданский автомобиль с помощью FPV-дрона. В результате прямого попадания вражеского беспилотника погибли четыре человека.

О последствиях удара сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров у Telegram.

«Среди погибших — супруги: мужчина 58 лет и женщина 56 лет. Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина», — написал он.

Российские войска продолжают целенаправленно охотиться за гражданскими автомобилями и местными жителями в приграничных районах Сумщины, используя дроны-камикадзе.

Напомним, россияне ночью атаковали Сумскую область. В результате попадания вражеского беспилотника в микрорайоне Загребелье в Конотопе загорелся частный жилой дом.

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