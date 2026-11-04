Атака РФ на Запорожскую область

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В среду, 4 ноября, российские войска дважды нанесли удары по Вильнянску в Запорожской области. В результате ударов погибли два человека, ещё один получил ранения. Повреждены многоэтажное здание и частные дома.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

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«Враг нанес два удара по городу. Повреждены пятиэтажный жилой дом и частные дома. В многоэтажке возник пожар, который спасатели уже потушили», — говорится в сообщении.

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Жертвами российского нападения стали 52-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще один 59-летний мужчина получил ранения.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Семикин.

Атака РФ на Комышуваху — последние новости

Напомним, вечером 2 ноября российские войска нанесли массированный удар по Комышувахе Запорожской области. Враг сбросил на центр поселка не менее девяти управляемых авиабомб. Одна из них попала в гуманитарный центр, который местные жители использовали в качестве укрытия.

По словам и.о. главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, россияне совершили комбинированную атаку, применив сначала авиабомбы ФАБ-500, а затем — более мощные ФАБ-3000. В результате прямого попадания обрушилась бетонная конструкция подземного центра и вспыхнул пожар.

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Под завалами оказались мирные жители, полицейские и спасатели, которые укрывались в убежище.

По последним данным, обнародованным председателем Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, сопредседателем Совета обороны Запорожской области Иваном Федоровым, из-под завалов извлекли тела 31 погибшего. На данный момент удалось установить личности 12 человек.

Еще 59 человек числятся пропавшими без вести. В то же время Федоров отметил, что часть из них, вероятно, будет опознана среди уже найденных погибших. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек.

На месте российского удара продолжается поисково-спасательная операция. Сотрудники экстренных служб продолжают расчищать завалы и искать людей.

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В связи с гибелью людей в результате российских авиаударов в Запорожской области объявили трёхдневный траур с 3 по 5 ноября.

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