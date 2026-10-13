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Россияне ударили просто по супермаркету большого города — первые детали
В Харькове в результате удара вражеского дрона по маркету пострадали.
В Шевченковском районе Харькова 13 октября российский беспилотник атаковал здание одного из торговых маркетов.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Атака РФ на Харьков 13 октября — что известно
По словам главы города, очередная атака российских военных в Харькове была направлена против гражданской инфраструктуры.
«Шевченковский район под вражеским ударом — дроном атаковано здание одного из торговых маркетов, пострадал один человек», — отметил Игорь Терехов.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки РФ по Шевченковскому району пострадали 2 человека. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Россия атакует Харьков — последние новости
Напомним, вечером российские войска нанесли массированный ракетный удар по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова, предварительно применив 10 ракет типа «Бандероль». В результате атаки были поражены жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.
Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд. Очевидец рассказал о моменте взрыва, эвакуации ребенка и борьбе за спасение тещи.