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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили просто по супермаркету большого города — первые детали

В Харькове в результате удара вражеского дрона по маркету пострадали.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв

Взрыв / © Associated Press

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В Шевченковском районе Харькова 13 октября российский беспилотник атаковал здание одного из торговых маркетов.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Атака РФ на Харьков 13 октября — что известно

По словам главы города, очередная атака российских военных в Харькове была направлена против гражданской инфраструктуры.

«Шевченковский район под вражеским ударом — дроном атаковано здание одного из торговых маркетов, пострадал один человек», — отметил Игорь Терехов.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки РФ по Шевченковскому району пострадали 2 человека. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Россия атакует Харьков — последние новости

Напомним, вечером российские войска нанесли массированный ракетный удар по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова, предварительно применив 10 ракет типа «Бандероль». В результате атаки были поражены жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд. Очевидец рассказал о моменте взрыва, эвакуации ребенка и борьбе за спасение тещи.

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