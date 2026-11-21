На месте удара

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Россияне атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в селе Солоницевка Харьковской области. Более 10 человек пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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«11 человек пострадали, среди них — 2 детей, в результате российской атаки. Возник пожар на площади 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа», — говорится в сообщении.

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На месте удара

Кроме того, повреждены другие многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.



На месте работали подразделения ГСЧС и все службы.

На месте атаки

Напомним, российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.

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