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- Украина
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Россияне ударили просто по жилой многоэтажке — первые детали и фото
Во время атаки возник пожар на площади 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах.
Россияне атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в селе Солоницевка Харьковской области. Более 10 человек пострадали, среди них есть дети.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«11 человек пострадали, среди них — 2 детей, в результате российской атаки. Возник пожар на площади 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа», — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены другие многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.
На месте работали подразделения ГСЧС и все службы.
Напомним, российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.