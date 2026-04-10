Россияне ударили прямо по центру одного из городов: загорелся жилой дом
В результате атаки на Конотоп горело админздание и пятиэтажка, расположенные в центре города.
В пятницу утром, 10 апреля, российская армия ударила по Конотопу в Сумской области. Один из «прилетов» произошел по пятиэтажке в центре города.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
«Прилет в жилой дом. Пятиэтажка в центре», — коротко проинформировал мэр.
Первые взрывы в Конотопе прогремели около 04:00 утра. По предварительной информации, россияне атаковали город беспилотниками "Герань-2". В частности, были обнаружены обломки такого БПЛА.
Что известно об атаке на Конотоп
В результате российской атаки возникли сильные пожары: загорелись квартиры в многоэтажке, где произошел «прилет», а также припаркованные рядом автомобили. По меньшей мере три автомобиля повреждены.
В результате удара перебиты газовые сети в одном из центральных кварталов Конотопа. В городе несколько многоэтажек остались без газа.
По данным мэра, к утру все пожары потушили.
Что известно о пострадавших
Мэр Конотопа сообщил, что несколько жителей поврежденного дома отселили. В результате обстрела обошлось без погибших. Однако ранение легкой формы получил один человек. Ему уже оказана помощь.
«Четыре человека мы сейчас отселяем и проводим обследование поврежденного жилья», — подчеркнул Семенихин.
Атака на Конотоп 10 апреля - фото последствий
Как сообщалось, ночью в Конотопе произошел "прилет" в центр города. В результате атаки загорелось административное здание. Пока информации о масштабах разрушений нет.