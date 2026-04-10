Россияне ударили прямо по центру одного из городов: загорелся жилой дом

Последствия атаки на Конотоп. / © Facebook/Артем Семенихин

Реклама

Дополнено новыми материалами

В пятницу утром, 10 апреля, российская армия ударила по Конотопу в Сумской области. Один из «прилетов» произошел по пятиэтажке в центре города.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

«Прилет в жилой дом. Пятиэтажка в центре», — коротко проинформировал мэр.

Реклама

Первые взрывы в Конотопе прогремели около 04:00 утра. По предварительной информации, россияне атаковали город беспилотниками "Герань-2". В частности, были обнаружены обломки такого БПЛА.

Остатки одного из российских БПЛА, атаковавших Конотоп. / © Facebook/Артем Семенихин

Что известно об атаке на Конотоп

В результате российской атаки возникли сильные пожары: загорелись квартиры в многоэтажке, где произошел «прилет», а также припаркованные рядом автомобили. По меньшей мере три автомобиля повреждены.

В результате удара перебиты газовые сети в одном из центральных кварталов Конотопа. В городе несколько многоэтажек остались без газа.

По данным мэра, к утру все пожары потушили.

Реклама

Что известно о пострадавших

Мэр Конотопа сообщил, что несколько жителей поврежденного дома отселили. В результате обстрела обошлось без погибших. Однако ранение легкой формы получил один человек. Ему уже оказана помощь.

«Четыре человека мы сейчас отселяем и проводим обследование поврежденного жилья», — подчеркнул Семенихин.

Атака на Конотоп 10 апреля - фото последствий

В результате атаки на Конотоп есть поврежденные квартиры и авто, на месте занялся пожар. / © Facebook/Артем Семенихин

Войска РФ ударили по пятиэтажке в Конотопе. / © Facebook/Артем Семенихин

Как сообщалось, ночью в Конотопе произошел "прилет" в центр города. В результате атаки загорелось административное здание. Пока информации о масштабах разрушений нет.