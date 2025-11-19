- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2712
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили прямо по жилым домам в Тернополе: много погибших
В результате российских обстрелов в городе произошли значительные разрушения жилых домов.
Во время массированной атаки 19 ноября россияне атаковали Тернополь. В городе произошли попадания в жилые многоэтажки. По состоянию на 09:25 известно о десятках пострадавших. По меньшей мере, девять человек погибли.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, произошли значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", - подчеркнул глава государства.
Напомним, в Тернополе более пяти часов звучали сирены – с 02:23 – 07:57. В частности, мощные взрывы раздавались утром. Военные предупреждали о ракетах курсом на областной центр.
Мэр Сергей Надал сообщил, что РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами. Местные медиа сообщили о том, что россияне во время обстрела ударили по жилым домам. По данным спасателей, есть разрушение домов на нескольких локациях. Под завалами ищут людей.