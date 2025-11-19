ТСН в социальных сетях

Украина
2712
1 мин

Россияне ударили прямо по жилым домам в Тернополе: много погибших

В результате российских обстрелов в городе произошли значительные разрушения жилых домов.

Елена Капник
Последствия атаки в Тернополь.

Последствия атаки в Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области

Дополнено новыми материалами

Во время массированной атаки 19 ноября россияне атаковали Тернополь. В городе произошли попадания в жилые многоэтажки. По состоянию на 09:25 известно о десятках пострадавших. По меньшей мере, девять человек погибли.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, произошли значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в Тернополе более пяти часов звучали сирены – с 02:23 – 07:57. В частности, мощные взрывы раздавались утром. Военные предупреждали о ракетах курсом на областной центр.

Мэр Сергей Надал сообщил, что РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами. Местные медиа сообщили о том, что россияне во время обстрела ударили по жилым домам. По данным спасателей, есть разрушение домов на нескольких локациях. Под завалами ищут людей.

