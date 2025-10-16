Россияне ударили ракетами и дронами об энергообъекту: остановлена работа газодобычи

Взрыв. / © Associated Press

В ночь на четверг, 16 октября, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" в Полтавской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в результате российской атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Как сообщалось, из-за российских обстрелов на объекты энергетики накануне, вечером 15 октября, "Укрэнерго" впервые за длительное время ввело экстренные отключения света по всей Украине. Впрочем, в Черниговской области применялись три очереди почасовых отключений по графику.

Напомним, мы недавно писали о том, что россияне изменили тактику атак на энергообъекты. Ранее РФ преимущественно концентрировалась на ударах по объектам генерации и крупным подстанциям, одновременно атакуя их в разных областях, но сейчас она совершает массированные удары по энергоинфраструктуре в одном, двух или трех регионах.