Россияне ударили ракетами по центру Харькова: появились фотографии последствий

Поздним вечером 16 января российские захватнические войска ударили двумя ракетами С-300 по Харькову. Россияне попали в центр города.

Последствия обстрела показал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В результате атаки пострадали 17 человек. Один человек в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате атаки повреждено около 20 жилых домов и 14 автомобилей.

Фото последствий

Войска РФ ударили двумя ракетами С-300 по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Российская армия атаковала центр Харькова. / Фото: Олег Синєгубов

В результате ракетной атаки по Харькову пострадали 17 человек. / Фото: Олег Синєгубов

Россия ударила двумя ракетами С-300 по центру города. / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, накануне вечером 16 января оккупанты обстреляли Харьков. Они нанесли удары по городу с ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

На утро 17 января известно о 17 пострадавших. Кроме того, повреждены многоэтажки и автомобили. оккупанты ударили по центру города, где там нет ни одной военной инфраструктуры.

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