Россияне ударили ракетами по центру Харькова: появились фотографии последствий

Повреждена гражданская инфраструктура.
Поздним вечером 16 января российские захватнические войска ударили двумя ракетами С-300 по Харькову. Россияне попали в центр города.
Последствия обстрела показал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В результате атаки пострадали 17 человек. Один человек в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате атаки повреждено около 20 жилых домов и 14 автомобилей.
Фото последствий
Напомним, накануне вечером 16 января оккупанты обстреляли Харьков. Они нанесли удары по городу с ЗРК С-300 с территории Белгородской области.
На утро 17 января известно о 17 пострадавших. Кроме того, повреждены многоэтажки и автомобили. оккупанты ударили по центру города, где там нет ни одной военной инфраструктуры.