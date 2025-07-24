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- Украина
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Россияне ударили ракетами по Черкассам: что известно о пострадавших
В Черкассах в результате ракетной атаки количество травмированных возросло.
Российские войска ночью против 24 июля ударили ракетами по Черкассам. Есть потерпевшие.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - подчеркнул мэр.
По его словам, по состоянию на утро спасатели уже ликвидировали пожары.
Как сообщалось, ночью 24 июля агрессорка Россия атаковала Черкасщину ракетами. В Черкассах были слышны взрывы. Произошло несколько пожаров по городу. Местные власти называют ситуацию контролируемой.