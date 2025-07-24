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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили ракетами по Черкассам: что известно о пострадавших

В Черкассах в результате ракетной атаки количество травмированных возросло.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Российские войска ночью против 24 июля ударили ракетами по Черкассам. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - подчеркнул мэр.

По его словам, по состоянию на утро спасатели уже ликвидировали пожары.

Как сообщалось, ночью 24 июля агрессорка Россия атаковала Черкасщину ракетами. В Черкассах были слышны взрывы. Произошло несколько пожаров по городу. Местные власти называют ситуацию контролируемой.

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